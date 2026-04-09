Un gruppo di vacanzieri provenienti da Senigallia si trova bloccato in Corsica da più di un giorno a causa di uno sciopero. La loro partenza, prevista come un soggiorno di relax tra paesaggi dell’isola, si è trasformata in un’esperienza difficile. Nessun aggiornamento sui tempi di ripresa dei servizi di trasporto, lasciando i turisti in attesa di ulteriori indicazioni.

Doveva essere un piacevole viaggio organizzato tra paesaggi e relax, ma si è trasformato in una vera e propria odissea per un gruppo di vacanzieri di Senigallia, attualmente bloccati in Corsica da oltre 24 ore. Il gruppo, partito giovedì scorso a bordo di un pullman insieme ad altri partecipanti provenienti da diverse zone dell’hinterland, avrebbe dovuto fare rientro martedì. Tuttavia, lo sciopero dei pescatori locali contro il caro carburante ha paralizzato il porto di Bastia, impedendo la partenza dei traghetti e lasciando centinaia di persone ferme nello scalo. Tra i passeggeri coinvolti ci sono anche diversi senigalliesi, ora costretti ad attendere aggiornamenti senza certezze sui tempi di rientro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Odissea in vacanza. Bloccati in Corsica per uno sciopero

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