octopus energy investe 1 milione di euro per assorbire rincari

Octopus Energy, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha deciso di coprire quasi un milione di euro di costi aggiuntivi nell'arco di un anno. Questa scelta mira a tutelare i clienti dai aumenti tecnici dei prezzi energetici. La compagnia ha comunicato pubblicamente l'importo investito per ridurre l'impatto dei rincari sulle utenze domestiche. La decisione riguarda un intervento di assorbimento dei costi senza modificare le tariffe applicate.

Octopus Energy, compagnia energetica attiva nelle rinnovabili ha deciso "di assorbire quasi un milione di euro in un anno per proteggere i propri clienti dai rincari tecnici ". Lo rende noto l'azienda in un comunicato in cui spiega che si tratta di "assorbire internamente la componente DispBt, una delle voci in bolletta per la compensazione del sistema elettrico, evitando che questo costo venga trasferito a tutti i propri clienti". "La componente DispBt, definita dall'Arera, è un corrispettivo tecnico che serve a compensare costi di sistema come le perdite da allacci abusivi, la morosità ordinaria e i costi legati all'uscita di clienti con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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