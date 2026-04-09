Ocse Scarpetta | bene Italia su stabilità alzare partecipazione al lavoro

L’Italia ha registrato miglioramenti significativi nella stabilità macroeconomica, secondo quanto riferito da un rapporto dell’OCSE. Tuttavia, si sottolinea la necessità di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, considerata una priorità per migliorare ulteriormente la situazione economica del paese. I dati evidenziano una crescita stabile, ma anche l’esigenza di misure che incentivino più persone a entrare o rimanere nel mondo del lavoro.

Roma, 9 apr. (askanews) – L’Italia ha fatto molti progressi in termini di stabilità macroeconomica, cruciale anche per promuovere l’innovazione e rassicurare le imprese nei loro piani di investimento, ora per rafforzare la crescita della produttività deve fare leva su ulteriori aumenti della partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne, su cui vi sono ancora ampi margini, e su competenze del capitale umano e formazione. E’ la ricetta illustrata dal neo capo economista dell’Ocse, l’italiano Stefano Scarpetta, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa di presentazione del primo rapporto su competitività e crescita stilato dall’organizzazione parigina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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