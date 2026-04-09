Ocse per Italia risanamento conti più difficile in futuro

Secondo un rapporto dell’OCSE, per l’Italia il risanamento dei conti pubblici sarà più complesso in futuro. Le spese per la difesa, le pensioni e il lotta al cambiamento climatico sono destinate ad aumentare, mentre la richiesta di investimenti pubblici continuerà a essere elevata. Questi fattori renderanno più difficile mantenere sotto controllo il bilancio dello Stato nei prossimi anni.

«Nei prossimi anni, le tensioni sulle spese legate alla difesa, alle pensioni e al cambiamento climatico si accentueranno mentre i bisogni in investimento pubblico resteranno importanti, il che complicherà il risanamento» dei conti pubblici. È questo il quadro delineato dalla scheda sull’Italia del primo rapporto Ocse sui Fondamenti della crescita e della competitività, presentato oggi a Parigi. Il rapporto indica tre raccomandazioni per il nostro Paese: ridurre il deficit usando gli introiti eccezionali, fissare obiettivi di risparmio più ambiziosi e accrescere le entrare con la lotta all’evasione fiscale. Il rapporto evidenzia che dalla crisi di inizio anni ’10 le performance economiche dell’Italia sono progredite e la produzione per abitante è in aumento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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