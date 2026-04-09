Ocse avverte per Italia risanamento conti più difficile in futuro

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha segnalato che il risanamento dei conti pubblici in Italia potrebbe diventare più complesso in futuro. Secondo l’Ocse, nei prossimi anni le spese legate alla difesa, alle pensioni e al cambiamento demografico potrebbero rappresentare ostacoli significativi per la stabilità finanziaria del paese. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per contenere le pressioni sui bilanci pubblici.

Nei prossimi anni, le tensioni sulle spese legate alla difesa, alle pensioni e al cambiamento climatico si accentueranno mentre i bisogni in investimento pubblico resteranno importanti, il che complicherà il risanamento dei conti pubblici: è quanto si legge nella scheda dedicata all'Italia del primo rapporto Ocse sui Fondamenti della crescita e della competitività presentato oggi a Parigi. che indica 3 raccomandazioni: ridurre e utilizzare gli introiti eccezionali per ridurre il deficit, rafforzare ulteriormente il ruolo dell'esame di spesa, rendendo obiettivi di risparmio più ambiziosi, accrescere le entrate con la lotta all' evasione fiscale, riducendo le spese fiscali e migliorando l'efficacia dell'amministrazione fiscale, attraverso i pagamenti digitali l'attualizzazione dei calcoli relativi alla tassa sulla proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ocse avverte, per Italia risanamento conti più difficile in futuro Vita nelle baraccopoli ancora più difficile con il maltempo, Fratelli d'Italia: "Si acceleri il risanamento"“I nubifragi e le tempeste di vento sono un dramma per tutti ma lo sono ancor di più per chi vive ancora in baracca”. Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... Temi più discussi: Per la sanità si prevedono tempi di magra. Ocse: Finita la stagione degli aumenti di spesa post Covid. Tra debito, energia, protezione sociale e difesa incombe una stretta sui bilanci; L’Italia tra problemi e resilienze; L'iter della Legge elettorale, intervista a Simona Bonafè (1.04.2026); Dichiarazioni a margine della conferenza stampa di Futuro Nazionale. Ocse avverte, per Italia risanamento conti più difficile in futuro''Nei prossimi anni, le tensioni sulle spese legate alla difesa, alle pensioni e al cambiamento climatico si accentueranno mentre i bisogni in investimento pubblico resteranno importanti, il che compl ... ansa.it Ocse, per crescita Italia affronti venti contrari invecchiamentoPer aumentare il tasso di crescita economica, l'Italia dovrà ''affrontare i venti contrari dell'invecchiamento rapido della popolazione, amplificato da un tasso di attività delle donne e dei giovani p ... ansa.it L'Ocse rivede la stima di crescita al +0,4% nel 2026 e avverte i governi: "Servono misure tempestive". La presidente della Bce cambia tono: "Ampio ventaglio di opzioni. Non saremo paralizzati dall'esitazione" - facebook.com facebook