Nutella dedica un vasetto special edition alla città di Napoli | l' iniziativa

Nutella ha lanciato una confezione speciale dedicata a Napoli, inserendola nella nuova edizione limitata del 2026 di “Nutella Buongiorno”. L’iniziativa è realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT, l’ente nazionale del turismo. La confezione è stata distribuita in diverse aree, e presenta immagini e dettagli che richiamano la città. La limited edition è disponibile in alcuni punti vendita e online.

Napoli è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella Buongiorno”, la limited edition 2026 realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT S.p.A., dedicata a 10 città d’arte italiane. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d'arte italiane? Nutella e zucchero, il dato che fa riflettere: 40 zollette in un solo vasettoNon si tratta di una stima né di un’interpretazione forzata: il dato emerge chiaramente dalla lettura dell’etichetta nutrizionale. Nutella dedica un vasetto a Torino: la città finisce (per davvero) nella colazione degli italianiTorino entra ufficialmente nella colazione degli italiani. Con la nuova edizione 2026 di Nutella® Buongiorno, la celebre crema spalmabile sceglie il capoluogo piemontese tra le dieci città ... giornalelavoce.it Nutella® Buongiorno dedica un vasetto limited edition 2026 a RomaNutella® Buongiorno dedica un vasetto a Roma: la città tra le protagoniste della limited edition 2026 in collaborazione con ENIT S.p.A. dedicata a 10 città d'arte italiane. Un progetto che si inseri ... newtuscia.it