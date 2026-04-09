Nutella celebra Milano | il Duomo e lo skyline meneghino sui nuovi barattoli

La Nutella ha lanciato una edizione limitata che celebra Milano, con immagini del Duomo e dello skyline meneghino sui nuovi barattoli. La città si inserisce così in questa iniziativa, che coinvolge vari soggetti nel settore alimentare e del packaging. La collezione sarà disponibile nei negozi a partire dalla prima metà del 2026, portando Milano al centro di questa campagna visiva.

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