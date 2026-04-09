Nuovo ospedale di Terni ricomincia il braccio di ferro tra Palazzo Spada e Regione Umbria

A Terni, il progetto per il nuovo ospedale cittadino torna al centro di un confronto tra il Comune e la Regione Umbria, questa volta con focus su aspetti tecnici e amministrativi. La disputa tra le due parti si è protratta per mesi, coinvolgendo anche tensioni politiche, e ora si ripropone con nuove interlocuzioni e discussioni ufficiali. La questione rimane al centro dell’attenzione locale, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Il braccio di ferro tra Comune di Terni e Regione Umbria per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino si sposta su un piano tecnico-amministrativo, senza dimenticare la bagarra politica che ormai da mesi accompagna la questione. In una nota diffusa da Palazzo Spada, il sindaco Stefano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Cambia il clima, l’Umbria è la regione più rovente. E Terni è tra le città più calde d’Italia Temi più discussi: Nuovo ospedale di Terni, ricomincia il braccio di ferro tra Palazzo Spada e Regione Umbria; Nuovo ospedale Terni: resta lo scontro istituzionale su competenze e convocazioni. Sulla pelle dei cittadini; Nuovo ospedale Terni, l'accordo di programma si farà anche se è scontro Bandecchi-Proietti sulle competenze; Nuovo ospedale di Terni. È scontro pure sulle convocazioni per le conferenze dell'accordo di programma. Proietti, sul nuovo ospedale di Terni nessuna prima riunione di Accordo di programmaQuella del 9 aprile non può essere assolutamente considerata una prima riunione verso un Accordo di programma per il nuovo ospedale di Terni. (ANSA) ... ansa.it Terni, Proietti contro Bandecchi: Convocare conferenza non è competenza del Comune. Incontro a Perugia il 5 maggioLa presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha chiarito i contorni della riunione convocata unilateralmente dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per il 9 aprile, dedicata all’Accordo di ... corrieredellumbria.it La più celebre illusione ottica. Il cardinale Bernardino Spada commissionò un’importante serie di lavori di ampliamento di palazzo Spada in piazza Capo di Ferro, aggiungendo l’ala che oggi ospita la quadreria. Il gioiello della residenza è la celebre galleria pr - facebook.com facebook