Il nome di un nuovo commissario tecnico per la nazionale italiana di calcio ha occupato le prime pagine nelle ultime settimane. La decisione finale sarà presa al termine della stagione, quando il tecnico attuale discuterà con il presidente del club di appartenenza. Nel frattempo, circolano già alcune alternative, che potrebbero essere valutate in caso di esito negativo delle trattative in corso. La scelta sarà annunciata ufficialmente al termine delle competizioni.

di Angelo Ciarletta Nuovo ct Italia: Conte deciderà a fine stagione con De Laurentiis il suo futuro al Napoli. E intanto c’è già la principale alternativa al leccese. Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Antonio Conte è a un bivio. Il tecnico incontrerà a fine stagione il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’incantevole cornice di Ischia. L’obiettivo del summit è fare un bilancio dell’annata 2025-2026 e valutare un addio anticipato di un anno.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Se l’ex juventino dovesse liberarsi dal club partenopeo, la FIGC sarebbe pronta a puntare su di lui per il dopo- Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo ct Italia: Conte deciderà a fine stagione con De Laurentiis, ma c’è già la principale alternativa

Conte si candida, De Laurentiis è d’accordo. Ma la volata per il nuovo ct è lungaRoma, 8 aprile 2026 – Ci vorrà pazienza, perché da qui al 22 giugno di tempo ce n’è parecchio, e quindi anche di spazio di manovra per tutti i...

Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis ha un grande nome in testaIl futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con quello della Nazionale.

Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Mancini non ha paura, Conte ti stimola: il dibattito social sul nuovo ct. VOTA Chi è l'uomo giusto?; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Nuovo ct Italia, dal Conte bis a Sarri: tutti i nomi in lista per rimpiazzare Gattuso.

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Nuovo Ct Italia, Conte, ci risiamo? Ma serve una impresa per strapparlo al NapoliCerti amori non finiscono. Tutti conosciamo i giri che fanno. Soprattutto quando sono amori di patria, quando in mezzo c’è la Nazionale che sta a cuore a tutti. La ... ilmattino.it

Sulla strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. L’allarme alle 10 di giovedì 9 aprile. - facebook.com facebook

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