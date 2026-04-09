La Giunta Regionale ha approvato le richieste di modifiche e integrazioni all’Accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario, riguardanti il nuovo centro remiero. La struttura, progettata per essere moderna e inclusiva, si inserisce nel processo di realizzazione previsto dall’accordo. La decisione permette di procedere con le modifiche necessarie per l’avvio dei lavori relativi al nuovo impianto.

Le richieste di modifiche e le integrazioni all’ Accordo locale semplificato, stipulato tra Regione Lombardia e Comune di Mandello del Lario per procedere nella realizzazione del nuovo centro remiero, sono state approvate dalla Giunta Regionale. Si tratta di proposte di migliorie formulate dalla Commissione per il paesaggio della Provincia di Lecco, tra cui soluzioni architettoniche e di finitura, e la eliminazione delle pensiline fotovoltaiche di ombreggiamento dei parcheggi. Il Centro è un punto di riferimento per attività sportive remiere di tutte le età, non solo a scopo agonistico. Amplia infatti l’offerta anche a persone con disabilità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo centro remiero: struttura moderna e inclusiva

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