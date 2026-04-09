Nuovo casello autostradale a Potenza Picena | Via ai lavori nel 2027

Un nuovo casello autostradale, denominato Valpotenza, è in fase di pianificazione sulla A14 tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, in direzione sud. Dopo un incontro tecnico tenutosi recentemente, i lavori sono previsti per iniziare nel 2027. La realizzazione del nuovo punto di accesso autostradale a Potenza Picena coinvolge diversi enti e tecnici per definire le fasi successive.

Potenza Picena (Macerata), 9 aprile 2026 – Nuovo incontro tecnico per la realizzazione del nuovo casello autostradale a di Potenza Picena, che si chiamerà Valpotenza, e sarà lungo l’ autostrada A14 nel tratto compreso tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche (in direzione sud). Autostrade per l’Italia conferma che il nuovo svincolo è tra le opere principali previste per il territorio marchigiano. Nuovo casello di Valpotenza: i tempi. Entro i primi mesi del 2027, è attesa “la conclusione dell’iter autorizzativo, in particolare il perfezionamento del progetto esecutivo - ora in corso - e la relativa fase approvativa, anche in merito alle modalità di affidamento dei lavori”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo casello autostradale a Potenza Picena: “Via ai lavori nel 2027” Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza»Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese. Casello autostradale di Caserta Nord chiuso per lavoriGli interventi riguarderanno le barriere antirumore e il rifacimento della segnaletica orizzontale.