nuovo attaccante milan i veri obiettivi di calciomercato di tare e allegri

Il Milan sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo ha avviato trattative con diversi giocatori, valutando varie opzioni sul mercato. Le trattative sono ancora in corso, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle candidate o sugli accordi raggiunti. La società segue attentamente le opportunità disponibili per completare il roster.

Il Milan sarà assoluto protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per la stagione 2026-2027, quella che - auspicabilmente - vedrà il Diavolo tornare a disputare la Champions League, infatti, serviranno rinforzi di qualità nell'organico attualmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Innesti, dunque, previsti in ogni reparto. Oggi, in particolare, concentriamo la nostra attenzione sull'attacco, poiché sembra destinato a cambiare radicalmente forma l'anno venturo. PROSSIMA SCHEDA Difficilmente, dopo la prossima finestra di calciomercato, saranno ancora tesserati del Milan ben tre attaccanti. Sulla lista dei partenti, infatti, figurano Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku e Santiago Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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