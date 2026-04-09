In otto Comuni della provincia, Poste Italiane ha installato complessivamente 11 cassette postali digitali. Questi nuovi dispositivi sono più piccoli rispetto alle cassette tradizionali e sono dotati di connessione digitale. Ognuna di esse è equipaggiata con sensori che misurano vari parametri ambientali, tra cui temperatura, umidità, pressione atmosferica, livelli di polveri sottili e biossido di azoto.

Sono 11 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in otto Comuni della provincia. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria. Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove cassette postali digitali con sensori

Cassette postali ‘smart’. Più piccole e digitaliSono 33 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in diciannove comuni della provincia di Lucca.

Cassette postali 'smart' nel Foggiano: sono 14 quelle installatePiù piccole e digitali, permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato Sono 14 le...

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Cassette digitali in 19 comuni della provincia di LuccaI nuovi dispositivi, attraverso dei sensori, comunicano ai portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare ... luccaindiretta.it

Poste Italiane, in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone installate 16 nuove cassette postali smartPiù piccole e digitali, permetteranno con un semplice click sul sito di Poste Italiane di conoscere quotidianamente in tempo reale la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del ... tunews24.it

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