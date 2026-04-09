Nuova impennata per il diesel superati i 2 euro litro in tutti i distributori di Modena tranne uno
A Modena, il prezzo del gasolio ha registrato un aumento significativo, superando i 2 euro al litro in quasi tutti i distributori. Solo un distributore in provincia offre ancora il carburante in modalità self a un prezzo inferiore, mentre gli altri hanno adottato tariffe superiori alla soglia. La situazione si presenta ormai diffusa su tutto il territorio, con l’unica eccezione rappresentata da un punto vendita.
E’ rimasto solo un distributore, in provincia di Modena, dove è possibile acquistare gasolio in modalità self al di sotto dei 2 euro. A Castelfranco, in Corso Martiri, il carburante utilizzato da quasi metà degli automobilisti e dagli autotrasportatori, costa 1,928 euro al litro. Seguono in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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