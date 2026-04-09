A Comacchio, il 9 aprile 2026, si ricorda la figura di Ulisse Alberi, primo traghettatore della zona. Su una barca con un lungo timone di legno, portava i muratori da una sponda all’altra del canale. La sua attività rappresenta una parte della storia locale e delle tradizioni di trasporto su piccole imbarcazioni. La barca è associata a una vita dedicata a quella stessa attività.

Comacchio, 9 aprile 2026 – Il primo fu suo nonno Ulisse, Ulisse Alberi, che su quella barchetta, il lungo timone di legno, portava da una sponda all’altra del canale i muratori. Calcina e secchi, mattoni e sudore per costruire il collegio a Lido degli Estensi. Adesso non c’è più, ci sono le scuole superiori. Succedeva tanti anni fa, poi prese quel timone lo zio. E – fino all’altro giorno – lui, Mauro Alberi, 66 anni, di mestiere traghettatore. Non di anime ma di turisti, da Porto Garibaldi a Estensi, da una parte all’altra di quel canale, migliaia di turisti, milioni, facce da paesi vicini e lontani alla ricerca di pub, piadine e ombrelloni. “Do you speak English”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Nonno Ulisse, primo traghettatore. Su quella barchina tutta la mia vita”

"All’operetta dedico tutta la mia vita"Ha appena superato i 100 anni dalla sua composizione e la compagnia di Corrado Abbati la porta al Bonci domenica (alle 16, fuori abbonamento).

“Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse…”: Elettra Lamborghini sbotta con Simona IzzoLa seconda puntata di Canzonissima, andata in onda il 28 marzo su Rai 1, prevedeva un tema preciso: dedicare una cover a qualcuno di speciale.