Durante un’intervista al Drew Barrymore Show, l’attrice ha descritto un episodio accaduto sul set di un film, in cui un attore ha rifiutato l’aiuto di una donna, dichiarando di non voler essere salvato da lei. La situazione ha causato un’intoppo nella produzione, con l’attrice che ha deciso di aggirare il problema in modo da proseguire le riprese senza ulteriori intoppi.

Olivia Munn ha raccontato durante una recente apparizione al Drew Barrymore Show un episodio che ha dell’incredibile, avvenuto sul set di un film. L’attrice ha ricordato quando un collega maschio rifiutò categoricamente che il suo personaggio venisse salvato dal personaggio femminile interpretato da lei, arrivando a bloccare la produzione per quasi un’ora. La scena in questione faceva parte di un progetto in cui Munn interpretava un personaggio dalle competenze professionali elevate, probabilmente della CIA o delle forze dell’ordine. Secondo la sceneggiatura, l’attrice e il suo collega dovevano combattere fianco a fianco all’interno di un bunker, ciascuno a guardia del proprio lato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Non voleva essere salvato da una donna”: il capriccio dell’attore blocca il set, Olivia Munn aggira tutto così

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