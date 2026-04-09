Non puoi proprio ora Enzo Paolo Turchi appello a Carmen Russo in un momento complicato

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Carmen Russo potrebbe partecipare a un nuovo programma televisivo nelle prossime settimane. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma l’indiscrezione ha suscitato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori. Nel frattempo, si è saputo che Enzo Paolo Turchi ha rivolto un appello a Carmen Russo in un momento definito complicato.

L’indiscrezione si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, accendendo il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori: Carmen Russo sarebbe in trattativa per entrare nelle prossime settimane in un programma televisivo. Una possibilità che arriva in un momento particolarmente delicato della sua vita privata, mentre il marito Enzo Paolo Turchi si prepara ad affrontare un intervento chirurgico importante seguito da un periodo di convalescenza. A rilanciare la voce è stata Monica Setta nel corso del programma Storie al Bivio Weekend, dove ha parlato apertamente di nuovi possibili ingressi. Tra i nomi emersi, quello di Carmen Russo ha immediatamente catturato l’attenzione, anche perché non si tratterebbe di una semplice apparizione, ma di un ingresso destinato a incidere sugli equilibri di un’edizione breve ma particolarmente intensa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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