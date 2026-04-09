non ho colpe se in strada delinquono

Dopo cinque giorni di chiusura, il locale di viale Roma a Cervia ha riaperto ieri, riprendendo l’attività normale. Le porte sono state riaperte e si è subito assistito a un afflusso di clienti, con il profumo di cibo che si diffonde nell’aria. La riapertura ha portato nuovamente in funzione il servizio di pizza e kebab, ripristinando la routine quotidiana del locale.

Ha riaperto ieri, rialzando la serranda dopo cinque giorni di stop. Nel suo “ Pizza & kebab ” di viale Roma a Cervia è tornato il via vai dei clienti, il profumo della cucina e una parvenza di normalità. Ma sul volto di Karim Saddam, 42 anni, resta un sorriso appena accennato, più di circostanza che di sollievo. Troppo fresco il peso della chiusura imposta dalla Questura di Ravenna, arrivata nel momento peggiore, quello delle festività pasquali. Cinque giorni con la saracinesca abbassata, disposti ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, dopo una serie di episodi che nell’ultimo anno hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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