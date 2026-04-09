Non è un incarico comodo | Spitaleri dice no al Consiglio e lancia il messaggio

Il consigliere comunale uscente ha comunicato ufficialmente alla Segreteria generale del Comune di Udine di non voler assumere l’incarico in Consiglio, dopo aver valutato la proposta. La decisione è stata comunicata attraverso una nota formale, in cui si specifica che il ruolo non rappresenta un impegno facile. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni è stato reso pubblico.

È con una nota formale inviata alla Segreteria generale del Comune di Udine che Salvatore Spitaleri scioglie definitivamente la riserva sulla possibilità di entrare in Consiglio comunale, scegliendo di non accettare l’incarico. Il suo ingresso sarebbe avvenuto al posto di Stefano Gasparin, non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Comune, cambio in Consiglio. Paolo Mirti lascia l’incarico. Al suo posto Marta BrozziIn apertura di Consiglio comunale, il sindaco Valter Stoppini ha espresso, a nome dell’amministrazione e della città, ferma condanna per i gravi... Buffon segue Gravina, lasciato l’incarico di capo delegazione: il messaggio d’addioIl terremoto in casa FIGC non accenna a placarsi: dopo l’addio di Gravina, anche Gianluigi Buffon rassegna le dimissioni da capo delegazione della... Argomenti più discussi: Non è un incarico comodo: Spitaleri dice no al Consiglio e lancia il messaggio; Consiglio comunale, Spitaleri rinuncia a subentrare a Gasparin. Non è un incarico comodo: Spitaleri dice no al Consiglio e lancia il messaggioL'esponente del Pd rinuncia al subentro (la cosiddetta surroga, cioè la sostituzione di un consigliere uscente) nel Consiglio comunale di Udine, dove avrebbe preso il posto del dimissionario Stefano ... udinetoday.it Spitaleri (Pd) rinuncia a carica consigliere Udine e si allontana da politica attivaSalvatore Spitaleri (Pd) rinuncia alla carica di consigliere comunale di Udine, in surroga dopo l'uscita dell'assessore e consigliere Stafano Gasparin. (ANSA) ... ansa.it Spitaleri (Pd) rinuncia a carica consigliere Udine e si allontana da politica attiva. E' ancora in Commissione Paritetica Stato/Regione Fvg. Abbandono grato ma addolorato Salvatore Spitaleri (Pd) rinuncia alla carica di consigliere comunale di Udine, in surroga - facebook.com facebook Spitaleri (Pd) rinuncia a carica consigliere Udine e si allontana da politica attiva. E' ancora in Commissione Paritetica Stato/Regione Fvg. Abbandono grato ma addolorato #ANSA x.com