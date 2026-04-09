A poche ore dal debutto della fiction in cui l’attore interpreta un ufficiale di polizia, il sindacato Fsp della Polizia di Stato ha risposto alle dichiarazioni dell’attore, che aveva espresso opinioni negative nei confronti delle divise e degli agenti durante la promozione della serie. La polemica tra l’attore e il sindacato si è accesa in un breve lasso di tempo, portando a una replica formale da parte dei rappresentanti degli agenti.

A poche ore dal debutto di Claudio Bisio nella fiction “Uno sbirro in Appennino”, il sindacato Fsp della Polizia di Stato ha deciso di replicare alle parole dell’attore, che nei giorni della promozione non ha usato parole positive per gli agenti di polizia. Nella fiction, Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi ma nella vita reale ha dichiarato in più occasioni di essere insofferente alle divise. Lo ha detto anche di recente, di essere “un figlio degli Anni 70, da studente facevo le occupazioni del liceo, quindi non ho mai amato le divise ”. Un’argomentazione ritenuta offensiva da chi, ogni giorno, indossa la divisa per tutelare la sicurezza dei cittadini, quindi anche la sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non amo le divise". E la polizia insorge contro Bisio

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Claudio Bisio: Faccio lo sbirro ma non amo le divise, sono figlio degli anni SettantaDal 9 aprile su Rai 1 la serie Uno sbirro in Appennino di Renato De Maria. L’attore protagonista, con Valentina Lodovini, Chiara Celotto e Elisa Di Eusanio ... repubblica.it

Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / VideoIo e il mio personaggio abbiamo poco in comune: non amo le divise, anche se ho un enorme rispetto per chi le indossa, ma sono un figlio degli anni '70, nel senso che allora avevo vent'anni. In compen ... ansa.it

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook