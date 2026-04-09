Noel Gallagher la chitarra utilizzata per l’album What’s The Story Morning Glory? da oggi all’asta

Una chitarra appartenuta a Noel Gallagher, utilizzata durante le registrazioni del secondo album degli Oasis, è stata messa in vendita tramite asta pubblica. L’oggetto, che ha accompagnato le sessioni di registrazione del celebre disco, sarà ora disponibile per offerte da parte di collezionisti e appassionati. La vendita rappresenta un’occasione per acquistare un pezzo legato alla storia della band e alla produzione di uno dei loro album più noti.

La chitarra usata da Noel Gallagher per realizzare (What’s The Story) Morning Glory?, secondo album degli Oasis, è stata messa all’asta. La chitarra acustica Epiphone EJ-200, modello Rickenbacker a dodici corde è stata utilizzata per oltre dieci anni da Noel e firmata dal musicista sarà venduta tramite la celebre casa d’aste, Sotheby’s, accompagnata da un foglio con il testo scritto a mano della super hit Don’t Look Back In Anger. È la prima volta che la EJ-200 viene messa all’asta: si stima che la chitarra possa raggiungere un prezzo compreso tra 45.000 e 60.000 sterline. Oggi si aprono le offerte online.Lo scorso anno era stata messa all’asta una chitarra che Liam Gallagher avrebbe distrutto la notte dello scioglimento degli Oasis è stata messa all’asta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Noel Gallagher, la chitarra utilizzata per l’album (What’s The Story) Morning Glory? , da oggi all’asta Sotheby’s, all’asta la chitarra di Noel Gallagher con cui scrisse “(What’s the Story) Morning Glory?”. Ecco quanto potrebbe valereLe aste di Sotheby’s legate alla musica attirano da sempre l’attenzione del pubblico, l’idea di portarsi a casa un pezzo di storia del rock è... Oasis tribute band al Lizard: i The Morning Glory sul palcoGiovedì 27 febbraio Palermo si prepara a rivivere le atmosfere del britpop con una serata imperdibile al Lizard. Temi più discussi: Il 'Sacro Graal' per i fan degli Oasis all'asta; Noel Gallagher, Sotheby's mette all'asta la chitarra con cui scrisse (What's the Story) Morning Glory?; Sotheby's, all'asta la chitarra di Noel Gallagher con cui scrisse (What's the Story) Morning Glory?. Ecco quanto potrebbe valere; All’asta da Sotheby’s la chitarra di Noel Gallagher. All'asta la chitarra di Noel Gallagher usata per '(What's The Story) Morning Glory?'La chitarra acustica autografata di Noel Gallagher, usata nel secondo album degli Oasis (What’s the Story) Morning Glory?, sta per essere battuta all’asta da Sotheby’s e potrebbe raggiungere le 60.0 ... it.euronews.com Va all'asta la chitarra di (What's The Story) Morning Glory?La chitarra che Noel Gallagher usò durante la composizione del secondo album degli Oasis, (What's The Story) Morning Glory?, andrà all'asta. La chitarra acustica Epiphone EJ-200 autografata dal mus ... rockol.it La chitarra acustica autografata di Noel Gallagher, usata nel secondo album degli Oasis “(What’s the Story) Morning Glory”, sta per essere battuta all’asta da Sotheby’s e potrebbe raggiungere le 60.000 sterline. x.com La chitarra acustica autografata di Noel Gallagher, usata nel secondo album degli Oasis “(What’s the Story) Morning Glory”, sta per essere battuta all’asta da Sotheby’s e potrebbe raggiungere le 60.000 sterline. https://l.euronews.com/KiCc - facebook.com facebook