Nizzolo | Giro? Ecco il mio favorito Tra gli italiani scelgo Milan
Giacomo Nizzolo, campione italiano nel 2016 e nel 2020, ha espresso la sua opinione sul Giro d’Italia durante la presentazione del FantaGiro 2026, in cui ricopre il ruolo di FantaCoach. Ha commentato che il suo favorito alla corsa sarebbe il suo connazionale e ha indicato il nome di un altro ciclista italiano come possibile vincitore. La presentazione si è tenuta alla presenza di diversi rappresentanti del mondo del ciclismo e del settore organizzativo.
Giacomo Nizzolo, Campione italiano nel 2016 e nel 2020, ha parlato così del futuro e del presente del ciclismo italiano durante la presentazione del FantaGiro 2026, di cui è FantaCoach per questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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