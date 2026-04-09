Niente tregua ai distributori | prezzi dei carburanti ancora in salita il governo convoca le compagnie
I prezzi dei carburanti continuano ad aumentare, nonostante il calo del petrolio sui mercati internazionali. Il governo ha convocato le compagnie di distribuzione per discutere della situazione, che resta pesante per i consumatori. Le tariffe alla pompa non mostrano segnali di riduzione, mantenendo alta la spesa per chi si muove con l’auto. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni.
Anche se il prezzo del petrolio cala a livello globale, per i cittadini poco o nulla è cambiato. Un costoso squilibrio su cui il governo vuole intervenire. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato per oggi le principali compagnie petrolifere. A loro verrà chiesto "l'adeguamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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