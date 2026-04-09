Nicola Pisu rompe il silenzio | il dolore dietro quel post suicida

Durante l’ultima puntata del programma sulla Rai, un uomo ha parlato apertamente delle ragioni che lo hanno portato a scrivere un messaggio molto preoccupante sui social media alcuni mesi fa. Ha spiegato di aver vissuto momenti difficili e di aver deciso di condividere il suo stato d’animo attraverso un post che ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i suoi seguaci. La sua testimonianza ha attirato l’interesse dei telespettatori e dei media.

Durante l’ultima puntata del programma La Volta Buona, trasmesso su Rai, Nicola Pisu ha affrontato pubblicamente le motivazioni che lo hanno spinto a pubblicare un messaggio estremamente preoccupante sui social media qualche mese fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite della conduzione di Caterina Balivo insieme alla madre Patrizia Mirigliani, ha chiarito la natura del post che aveva scosso i suoi follower lo scorso autunno, quando aveva espresso attraverso una storia su Instagram il pensiero che terminare la propria esistenza potesse rappresentare la soluzione migliore. Il chiarimento dopo la crisi personale vissuta lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nicola Pisu rompe il silenzio: il dolore dietro quel post suicida Donnarumma rompe il silenzio: “Nessun premio, solo doloreGianluigi Donnarumma smentisce le indiscrezioni su presunte richieste economiche dei calciatori alla Figc in vista della qualificazione al Mondiale,... Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse: il post sui socialIl cantante spagnolo è stato denunciato da tre ex dipendenti per violenze sessuali e sfruttamento del lavoro. Il figlio di Patrizia Mirigliani e quel post preoccupante sui social: Non volevo ammazzarmi, stavo maleA distanza di mesi da quel post che aveva fatto temere il peggio, Nicola Pisu torna in TV per fare chiarezza e spiega l’origine della drammatica Instagram ... fanpage.it Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani: Per la droga ho buttato 10 anni della mia vita | Il bullismo…Nicola Pisa, il rapporto ritrovato con la mamma e la dolorosa esperienza tra droga e bullismo: il racconto a La Volta Buona. ilsussidiario.net