A Novoli, periferia ovest di Firenze, un flusso di persone entra ed esce dalla Scuola Nazionale Cinema Indipendente, situata in via Ruggero Bardazzi 17. La scena si svolge in una giornata primaverile e coinvolge circa 500 aspiranti attori, attratti dall’offerta di ruoli nel settore cinematografico e da pagamenti considerati elevati. La presenza di così tanti partecipanti ha generato curiosità e alimentato il mistero attorno ai casting call organizzati presso l’istituto.

Il mistero di via Ruggero Bardazzi 17. Novoli, periferia ovest di Firenze, giornata primaverile: un flusso cinematograficamente sospetto di persone di ogni età, sesso e provenienza entra e esce dalla Scuola Nazionale Cinema Indipendente. Potrebbe essere la sceneggiatura di un mystery thriller, e per certi versi lo è, perché appena entrati per curiosare si scopre che è in corso un casting call per una serie tv Netflix. Sarà forse ’ Assassin Creed ’ (adattamento live action della celebre serie di videogames di Ubisoft), in corso d’opera a Roma, ma con una seconda troupe in Toscana dopo aver girato in Casentino? Interrogando Federico Sini e Ambra Rossini, responsabili di Casting Arts - l’agenzia incaricata della selezione – le bocche sono ermeticamente cucite: restano sconosciuti titolo, genere, protagonisti, regia e trama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Netflix, mistero sui casting call. La carica dei 500 aspiranti attori: "Ci piace il cinema. E pagano bene"

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Atmosfere oscure e tensione caratterizzano la nuova serie Netflix, tra traumi familiari, leggende inquietanti e misteri irrisolti. https://serial.everyeye.it/notizie/something-very-bad-is-going-to-happen-notato-cameo-star-netflix-870438.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook