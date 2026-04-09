Netanyahu e le Tenebre eterne

Le autorità israeliane hanno avviato ieri un’operazione militare contro il Libano, definita “Oscurità eterna”. Durante l’attacco, i jet dell’IDF hanno effettuato un bombardamento intensivo di circa dieci minuti, causando almeno 254 morti e oltre 1.150 feriti, secondo i dati forniti finora. L’attacco ha coinvolto varie aree del paese, con un bilancio ancora in aggiornamento. Nessuna comunicazione ufficiale ha riferito su obiettivi specifici o motivazioni dell’operazione.

Così ieri il Libano ha conosciuto una Pasqua di sangue, dal momento che l’attacco ha avuto luogo nell’Ottava di Pasqua. Un attacco in cui, per restare in tema di religione, le autorità israeliane hanno infine disvelato la vera natura della loro religiosità. Possibile che quanto accennato susciti perplessità nei nostri lettori, ché la geopolitica, di cui la guerra è nefasta ramificazione, vive e si muove per interessi. Vero, ma il conflitto che sta incendiando il Medio oriente è innervato da una variabile religiosa che lo rende più folle di altri; e se non si tiene presente tale variabile poco o nulla si comprende di quel che realmente vi accade. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Netanyahu e le Tenebre eterne Pasqua in musica. Le note eterne di due ’giganti’EMPOLI Torna puntuale come sempre il Concerto di Pasqua targato Centro Studi Musicali Busoni. Candelora: quando la luce vince le tenebre dell’invernoOgni 2 febbraio, mentre l’inverno ancora stringe il mondo nella sua morsa gelida, migliaia di candele si accendono nelle chiese e nelle case,...