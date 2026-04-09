Le forze militari hanno condotto un'accesa operazione che ha causato numerose vittime, con almeno 112 persone uccise e oltre 800 ferite. Tel Aviv ha dichiarato che il Libano non rispetta gli accordi, mentre i raid sono stati condotti nelle ultime ore. Tra le zone interessate ci sono anche le aree dove si trovano soldati italiani in missione. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

Beirut in fiamme, 100 obiettivi centrati in dieci minuti, 112 morti e 837 feriti a salire. Sono il costo di una precisazione. Sta nell’ultima riga di un comunicato, quel «il Libano è escluso» (dalla tregua) con cui Benjamin Netanyahu prende le distanze dalla svolta diplomatica di Donald Trump e si tiene le mani libere per completare il lavoro contro Hezbollah. Il presidente Usa, concentrato sui dividendi politici ed economici di un cessate il fuoco con l’Iran, paga prezzo al ruggente alleato. Come conferma la portavoce Caroline Leavitt: «Il Libano non fa parte del cessate il fuoco». Nello stesso istante l’Idf comincia l’ultima partita, che non è mai davvero l’ultima. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Netanyahu devasta Beirut e colpisce i soldati italiani

Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoUn gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026.

Colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Crosetto: «Protesta ferma e indignata, Onu intervenga»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026.

Temi più discussi: Israele non molla sul Libano e devasta Beirut, la tregua vacilla; Israele devasta Beirut, accordo Usa-Iran già in bilico. Macron: Tregua includa il Libano Colpito anche mezzo Unifil italiano; Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua); Medio Oriente: l'Onu condanna i raid israeliani in Libano. Trump: 'Scaramucce'. Teheran: Violato l'accordo - LIVEBLOG.

Israele devasta Beirut, accordo USA-Iran già in bilico. Macron: Tregua includa il Libano colpito anche mezzo Unifil italianoI raid di Israele in Libano, con centinaia di morti, fanno subito traballare la tregua Usa-Iran. Ira di Teheran che torna a chiudere lo Stretto di Hormuz. Ma Vance: Idf ha proposto di sospendere atta ... msn.com

Il giorno nero di Beirut, centinaia di morti sotto le bombe di Israele100 attacchi in 10 minuti, strage di civili. Le immagini del massacro, le voci dei sopravvissuti. Netanyahu: In Libano non c'è tregua ... msn.com

Non voleva la tregua in Iran e non la rispetta in Libano. Netanyahu ordina un pesantissimo attacco in diverse città, compreso il centro di Beirut. Oltre 250 morti e mille feriti. Strage di civili: Israele spara su tutto compresi i soldati italiani dell'Unifil. Roma, ancora, - facebook.com facebook