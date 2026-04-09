Netanyahu ' continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva'

Da ilgiorno.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il paese proseguirà con attacchi contro Hezbollah in tutte le aree considerate necessarie. La sua affermazione arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e il gruppo militante libanese. Nessun dettaglio è stato fornito sulle operazioni o sui luoghi specifici coinvolti. La dichiarazione riflette la posizione ufficiale del governo israeliano sulla questione di sicurezza con Hezbollah.

Israele continuerà a colpire Hezbollah "ovunque sia necessario". Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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