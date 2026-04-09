Netanyahu ' continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva'

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il paese proseguirà con attacchi contro Hezbollah in tutte le aree considerate necessarie. La sua affermazione arriva in un momento di crescente tensione tra Israele e il gruppo militante libanese. Nessun dettaglio è stato fornito sulle operazioni o sui luoghi specifici coinvolti. La dichiarazione riflette la posizione ufficiale del governo israeliano sulla questione di sicurezza con Hezbollah.

Israele continuerà a colpire Hezbollah "ovunque sia necessario". Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Netanyahu, 'continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva' Leggi anche: Medio Oriente, raid incrociati. Khamenei a Hezbollah: “Continueremo a sostenervi” Leggi anche: Iran, Netanyahu: "Continueremo a schiacciare Teheran" Temi più discussi: Iran, Netanyahu: Continueremo a schiacciare Teheran; Netanyahu: continueremo a colpire duramente il regime iraniano; Iran, Netanyahu: Continuiamo a colpire in coordinamento con gli Usa VIDEO; Iran, Netanyahu: Continuiamo a colpire in coordinamento con gli Usa. Guerra, raid israeliani in Libano, almeno 17 vittime. Netanyahu: «Continueremo a colpire Hezbollah»Guerra. Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro ... ilgazzettino.it Iran, Netanyahu: Continuiamo a colpire in coordinamento con gli UsaTel Aviv, 3 apr. (askanews) - Israele continuerà a colpire l'Iran in coordinamento con la Casa Bianca, ha dichiarato oggi il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione presso il quartier ... libero.it Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. #DanielaMorfino #DanielaMorfinoM5S #M5S x.com Buongiorno. Il criminale di guerra Netanyahu bombarda la tregae fa centinaia di morti e migliaia di feriti nelle città del Libano. L’esercito israeliano spara anche sui caschi blu italiani. Per la prima volta, anche il governo Meloni ha una reazione: Tajani definisce - facebook.com facebook