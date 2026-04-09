Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il paese continuerà a colpire Hezbollah ovunque lo ritenga necessario, ribadendo la linea dura del suo governo. Ha affermato che gli attacchi continueranno finché non sarà garantita la sicurezza, senza specificare ulteriori dettagli o condizioni. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di tensione nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la posizione ufficiale del governo israeliano in merito alle operazioni militari contro Hezbollah.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del premier israeliano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la linea dura del suo governo, affermando che Israele continuerà a colpire Hezbollah ovunque lo riterrà necessario. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il premier ha sottolineato come le operazioni militari siano condotte con “forza, precisione e determinazione”. La posizione di Israele. Netanyahu ha lanciato un avvertimento chiaro: “Chiunque agisca contro i civili israeliani sarà colpito”. Un messaggio diretto che conferma la volontà di proseguire le operazioni contro Hezbollah senza arretramenti. Obiettivo: sicurezza nel nord del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Netanyahu: “Attacchi a Hezbollah finché non sarà garantita la sicurezza”

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Nonostante la tregua temporanea negoziata da Trump, le tensioni restano alte per il rifiuto di Netanyahu di estendere il cessate il fuoco a tutti i fronti mediorientali - facebook.com facebook

Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. #DanielaMorfino #DanielaMorfinoM5S #M5S x.com