Nessuno ha ancora ottenuto una vittoria definitiva nella guerra in corso. Al momento della stesura di questo articolo, e probabilmente anche quando leggerete queste righe, il conflitto continua senza un chiaro vincitore. Le operazioni si protraggono su più fronti e le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo di pace. La situazione rimane tesa, con scontri e negoziati che si succedono senza un esito conclusivo.

Nel momento in cui scrivo, ma probabilmente anche nel momento in cui leggete, qualunque esso sia, l’accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco non sembra avere ottenuto né la cessazione del fuoco (Israele ha continuato a colpire più forte che mai a Beirut, sostenendo che il Libano non fosse compreso nell’intesa) né la tanto sospirata riapertura dello Stretto di Hormuz (che l’Iran ha già richiuso, in risposta a quella che considera una violazione dei patti da parte di Israele). Il dibattito su chi sia uscito vincitore dalla guerra è destinato dunque a farsi sempre più interessante, non foss’altro perché, al momento, non sembra esserne uscito nessuno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nessuno ha vinto la guerra, almeno per ora

Il regime iraniano ha vinto la guerra, per oraIsraele e Stati Uniti volevano rovesciarlo, ma hanno sbagliato a prevedere che cosa sarebbe successo nello stretto di Hormuz Quando a febbraio il...

Iran, Trump: “Abbiamo vinto la guerra in un’ora”Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell’operazione militare ‘Epic fury’.

La “Tregua dalla Guerra in Iran è la Resa di Donald Trump

Temi più discussi: Perché la pace è ancora lontana. E (per ora) non ha vinto nessuno; Con il referendum ha perso l’Italia del bipolarismo forzato. Il dibattito sulla legge elettorale ne tenga conto; CR7, doppietta al rientro dall'infortunio: quanto gli manca per il traguardo dei 1000 gol; Serie A, chi ha vinto più duelli aerei? Nessuno come Touré.

Il cessate il fuoco è fragile, lo Stretto di Hormuz è chiuso, gli Stati Uniti hanno ottenuto poco. Tutte queste settimane di conflitto non hanno favorito nessunoIl cessate il fuoco è fragile, lo Stretto di Hormuz è chiuso, gli Stati Uniti hanno ottenuto poco. Tutte queste settimane di conflitto non hanno favorito nessuno ... linkiesta.it

Referendum, ha vinto solo l’Anm. L’associazione che ha lottato per sé stessa e il punto che nessuno vuole vedereTutti in piazza Barberini, tutti lanciano le primarie, tutti si attribuiscono la vittoria del No. Ma la vittoria non è la loro. Il vero vincitore del referendum è l'Anm. ilriformista.it

Gian Piero Gasperini parla degli obiettivi della Roma da qui alla fine della stagione "Vogliamo raggiungere un traguardo per il quale nessuno ci aveva accreditato. Siamo stati noi a porci un obiettivo e nessuno potrà dire che non ci abbiamo provato. La prop - facebook.com facebook

Gianluigi Donnarumma: "Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale Italiana. Nessuno ha mai chiesto nulla alla federazione" tinyurl.com/3kpypkum x.com