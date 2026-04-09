Nessuno ha vinto la guerra almeno per ora

Da linkiesta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno ha ancora ottenuto una vittoria definitiva nella guerra in corso. Al momento della stesura di questo articolo, e probabilmente anche quando leggerete queste righe, il conflitto continua senza un chiaro vincitore. Le operazioni si protraggono su più fronti e le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo di pace. La situazione rimane tesa, con scontri e negoziati che si succedono senza un esito conclusivo.

Nel momento in cui scrivo, ma probabilmente anche nel momento in cui leggete, qualunque esso sia, l’accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco non sembra avere ottenuto né la cessazione del fuoco (Israele ha continuato a colpire più forte che mai a Beirut, sostenendo che il Libano non fosse compreso nell’intesa) né la tanto sospirata riapertura dello Stretto di Hormuz (che l’Iran ha già richiuso, in risposta a quella che considera una violazione dei patti da parte di Israele). Il dibattito su chi sia uscito vincitore dalla guerra è destinato dunque a farsi sempre più interessante, non foss’altro perché, al momento, non sembra esserne uscito nessuno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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