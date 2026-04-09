Nessuna pietà per i fuorilegge dei rifiuti

I residenti di Lavino di Mezzo, nel quartiere Borgo Panigale, segnalano di aver ricevuto una classificazione di rischio più bassa, passando dalla categoria D a una categoria inferiore. Nonostante ciò, continuano a pagare la tassa sui rifiuti (TARI) come se appartenessero a una categoria superiore. La situazione ha generato insoddisfazione tra gli abitanti, che chiedono un chiarimento sulle modalità di calcolo e classificazione della tassa.

A nostro dispiacere noi residenti di Lavino di Mezzo, Quartiere Borgo Panigale siamo stati retrocessi addirittura ad una serie minore la D, però paghiamo la Tari come se fossimo dei residenti di Serie A. Non essendoci controlli l’abbandono rifiuti è diventato un’abitudine. Gli accertatori si limitano ad attaccare adesivi sui sacchi perché, riferiscono loro, non hanno nessun potere decisionale. Soldi pubblici per attaccare adesivi? Simone Turchi Risponde Beppe Boni Il problema dell’abbandono dei rifiuti non sono gli accertatori che fanno il loro dovere così come viene richiesto. Il nodo vero è costituito dai maleducati, fuorilegge, e sconsiderati che abbandonano ogni genere di cose, dalle suppellettili, ai metalli a legno di scarto accanto ai cassonetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietàMilano – Silvana Damato la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta lo scorso 8 agosto nel bagno del suo...

Inter Bodo Glimt, Henry non ha pietà: «Se giochi così non rimonti contro nessuna squadra al mondo! I nerazzurri sono stati…»Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.

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A Loano la presentazione del libro Nessuna pietà per i malvagiNessuna pietà per i malvagi è il titolo del nuovo libro di Luigi Fanelli, che il Lions Club Loano Doria presenterà venerdì 27 Marzo 2026 alle ore 18 presso la Biblioteca Civica Kursaal a Loano. Con ... ivg.it

Addio amore di mamma Sono come bimbi, ma li hanno portati via alle loro mamme e li hanno uccisi senza pietà. Tutti gli animali sono come bimbi, non soltanto gli agnelli. Li uccidono tutti nei macelli senza nessuna pietà... La mattanza purtroppo continua. C - facebook.com facebook

#Azzurri NESSUN RISPETTO. NESSUNA PIETÀ. NESSUNA GIUSTIZIA. Mio Figlio Giovanni ha donato i suoi organi, dando così a tante persone la possibilità di continuare a coltivare la loro speranza di Vita. Quella Vita che è stata a lui strappata quel giorno, a x.com