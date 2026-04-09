Nessun contributo dal Ministero per ‘Aldro vive’ il film sul caso di Federico Aldrovandi
Il Ministero della Cultura non ha concesso finanziamenti per il film intitolato ‘Aldro vive’, che tratta della vicenda di Federico Aldrovandi, il giovane deceduto a Ferrara nel 2005 in seguito a un intervento di polizia. La produzione del film si è svolta senza il supporto di fondi pubblici, rendendo nota questa decisione attraverso comunicati ufficiali. La pellicola si concentra sulla storia di Aldrovandi, senza coinvolgimento diretto da parte delle istituzioni culturali italiane.
Nessun finanziamento dal Ministero della Cultura per ‘Aldro vive’, il film dedicato alla vicenda di Federico Aldrovandi, il ragazzo morto a Ferrara nel 2005 dopo un intervento della polizia. Dopo il no al documentario su Giulio Regeni, anche il progetto cinematografico firmato dal giovane regista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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