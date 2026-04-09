Neonato trovato tra droga e rifiuti a Roma | caso shock

Un neonato di soli 15 giorni è stato ritrovato in condizioni critiche in un'abitazione della periferia est di Roma, nel IV Municipio. La scoperta è avvenuta in un contesto di rifiuti e sostanze stupefacenti, suscitando grande attenzione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La situazione del neonato è al momento sotto osservazione delle autorità sanitarie.

Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in condizioni gravissime all’interno di un’abitazione nella periferia est di Roma, nel territorio del IV Municipio. Il piccolo viveva tra droga, rifiuti e muffa ed è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale durante un intervento disposto su delega della Procura per i Minorenni di Roma. Secondo quanto emerso, il bambino era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così i necessari controlli post-partum e le terapie previste per i neonati. Il neonato trovato in condizioni critiche. Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione hanno trovato il piccolo sdraiato su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo e coperto solo da una copertina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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