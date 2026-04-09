neonato tra droga e rifiuti arrestato il compagno della madre

Un neonato di appena 15 giorni è stato ritrovato in un appartamento di Roma tra rifiuti e sostanze stupefacenti. La polizia locale ha arrestato il compagno della madre, mentre quest’ultima è stata denunciata. La scoperta è avvenuta durante un intervento di controllo nella zona. I dettagli sulla dinamica dell’intervento e sulle condizioni del bambino non sono stati ancora resi noti.

Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così di effettuare le necessarie terapie. Dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti e muffe. In casa sono stati trovati anche circa 5 chili di marijuana e hashish. La coppia era già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

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Neonato tra droga e rifiuti a Roma, arrestato il compagno della madre. La donna è stata denunciata. La coppia era già accusata di omicidio colposo per la morte di un altro figlio #ANSA - facebook.com facebook

Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga ift.tt/VpG8oA7 x.com