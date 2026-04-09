Un neonato è stato trovato in condizioni di grave trascuratezza tra rifiuti e muffa in un appartamento di Roma. Il compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di aver somministrato droga al bambino, mentre la donna è stata denunciata per i medesimi fatti. Entrambi erano già coinvolti in un procedimento per la morte di un altro loro figlio, accusati di omicidio colposo. Il bambino dormiva senza vestiti su un materasso posato sul pavimento sporco.

Dormiva su un materasso adagiato sul pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti, calcinacci e muffe sulle pareti. É la condizione in cui è stato trovato un neonato di 15 giorni all’interno di un appartamento in zona Pietralata a Roma. A metterlo in salvo gli agenti della polizia locale che, su delega della Procura per i minorenni, hanno svolto un’attività d’indagine per verificare le condizioni del bambino poiché la madre, subito dopo la nascita, lo aveva portato via dall’ospedale impedendo così di effettuare le necessarie terapie e non presentandosi ai controlli post-partum. A far scattare gli accertamenti è stata proprio una segnalazione del nosocomio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Neonato tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre: la donna denunciata a Roma. Già accusati di omicidio colposo per la morte di altro figlio

Neonato trovato tra droga e rifiuti, denunciata la madre e arrestato il compagno: «La coppia è già a processo per la morte di un altro figlio»L’hanno trovato che dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da droga, rifiuti e muffe.

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre | La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlioUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook

Scoperta choc a Roma: un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in casa tra rifiuti e droga. Denunciata la madre, arrestato il compagno. La coppia era già sotto indagine per la morte di un altro figlio. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com