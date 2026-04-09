Neonato dormiva tra rifiuti e droga a Roma uomo arrestato

Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale di Roma in condizioni critiche, tra rifiuti e sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto in una zona della città, dove gli agenti hanno rinvenuto il piccolo in un contesto di degrado. L'uomo che si trovava con il neonato è stato arrestato. La situazione è stata segnalata alle autorità sanitarie, che hanno preso in carico il bambino.

AGI - Un neonato di 15 giorni trovato dalla polizia locale di Roma Capitale in condizioni critiche tra droga e rifiuti. La madre è stata denunciata mentre il compagno della donna è agli arresti domiciliari. Ad intervenire gli agenti del Reparto N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII Gruppo Appio della polizia locale su delega della procura. I primi accertamenti sono stati effettuati presso l'abitazione di residenza nel VII Municipio, dove si riteneva potesse trovarsi il minore, sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie terapie e i controlli post-partum. A seguito... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Neonato dormiva tra rifiuti e droga a Roma, uomo arrestato Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti. Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno(Adnkronos) – Orrore a Roma, dove un neonato di appena 15 giorni è stato salavato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche... Si parla di: Neonato salvato tra droga e rifiuti: arrestato spacciatore. Roma – Neonato di 15 giorni trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madreIl bambino dormiva su un materasso poggiato direttamente sul pavimento, completamente nudo e circondato da sporcizia Roma – Momenti di shock nel IV Municipio ... etrurianews.it Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre. La coppia indagata per la morte di un altro figlioUn neonato di appena 15 giorni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale, trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti in ... msn.com