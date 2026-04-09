Nel Partito Democratico si sono accese discussioni riguardo ai voti espressi in Senato a favore di Gasparri. La questione ha attirato l'attenzione di alcuni membri del gruppo, creando tensioni interne. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, si è appena conclusa una tregua tra Stati Uniti e Iran, evento che ha attirato l’interesse dei media. La vicenda nel Pd si inserisce in un quadro politico più ampio, senza coinvolgere direttamente altri attori esterni.

Senato Sì Dem al forzista a capo della commissione Esteri. Scontro tra Sensi e Alfieri. Boccia: «Mai più errori o divisioni» Senato Sì Dem al forzista a capo della commissione Esteri. Scontro tra Sensi e Alfieri. Boccia: «Mai più errori o divisioni» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Mentre il mondo tira un sospiro di sollievo per la tregua tra Usa e Iran, tra i senatori Pd scoppia il caso Gasparri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nel Pd lite sui voti a Gasparri in Senato

Sì del Senato al ddl Antisemitismo. Gasparri: "Soddisfazione". Mieli (FdI): "Ora Pd-M5s hanno Albanese come spin doctor"È arrivato il primo via libera dell’aula del Senato al ddl Antisemitismo: 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti.

Lite a Coffee Break, Morassut (Pd): “A elettori di centrodestra non importa dei contenuti”. Gasparri (Fi): “Razzista”(Adnkronos) – “Gli elettori di centro-destra? Non gli importa dei contenuti, si mobilitano quando c’è un problema di pancia”, così il deputato Pd...

Temi più discussi: Nel Pd lite sui voti a Gasparri in Senato; Gasparri fa litigare il Pd. Lite furibonda tra Alfieri e Sensi sul voto dei dem a favore dell'azzurro in commissione Esteri; Pd, scintille a gruppo dem Senato, lite tra Alfieri e Sensi: cosa è successo in Aula; LITE IN SENATO ALL’INTERNO DEL GRUPPO PD: ALTA TENSIONE TRA ALESSANDRO ALFIERI E FILIPPO SENSI.

Gasparri fa litigare il Pd. Lite furibonda tra Alfieri e Sensi sul voto dei dem a favore dell'azzurro in commissione EsteriUna discussione durante una riunione interna del gruppo Pd finisce nel peggiore dei modi: la lite si sposta davanti a tutti nell'Aula di Palazzo Madama. I sì all'azzurro diventano un caso e Sensi chie ... ilfoglio.it

Pd, scintille a gruppo dem Senato, lite tra Alfieri e Sensi: cosa è successo in AulaIl primo round durante l'assemblea del gruppo Pd al Senato. Poi la lite è proseguita anche tra i banchi nell'aula di Palazzo Madama. Protagonisti i dem Alessandro Alfieri e Filippo Sensi. Sono quasi ... ilgiornale.it

Gasparri fa litigare il Pd. Lite furibonda tra Alfieri e Sensi sul voto dei dem a favore dell’azzurro in commissione Esteri. Di @zamnice26 x.com

Maurizio Gasparri capogruppo al Senato di Forza Italia ha lasciato il posto a Stefania Craxi - facebook.com facebook