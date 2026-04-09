Nei cinema lecchesi si spazia da Super Mario alla conversione di Pif

Nelle sale cinematografiche del Lecchese questa settimana sono in programma diversi titoli, tra cui il film di Super Mario Galaxy, che ha ottenuto buoni risultati in termini di incassi. Oltre a questa proposta, nel cartellone sono presenti anche altri film, tra cui una pellicola con Pif, nota per un suo percorso di

Programmazione ricca questa settimana nelle sale cinematografiche del Lecchese. Prosegue in cartellone la proiezione di Super Mario Galaxy, che bene ha fatto finora al botteghino. Fra le prime visioni trova spazio il film di Pif,. che Dio perdona a tutti, come sempre apprezzato dalla critica.La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Nei cinema lecchesi a Pasqua divertimento puro con "Super Mario Galaxy"Il nuovo film con la mascotte Nintendo fuori domenica e a Pasquetta in cinque sale del territorio. Leggi anche: Il week-end e Pasqua al cinema: dal nuovo Pif a Super Mario Galaxy Argomenti più discussi: Nei cinema lecchesi a Pasqua divertimento puro con Super Mario Galaxy; Super Mario è un grande successo al Cine Teatro Palladium; UN FILM DI PASQUA PER IL PALLADIUM: SUPER MARIO GALAXY; Super Mario Galaxy - Il Film. Super Mario Galaxy - Il film al cinema dal 1° aprile col doppiaggio di Claudio SantamariaLeggi su Sky TG24 l'articolo Super Mario Galaxy - Il film al cinema dal 1° aprile col doppiaggio di Claudio Santamaria ... tg24.sky.it Oggi tutti gli spettacoli di "Super Mario Galaxy – Il Film" e "...Che Dio perdona a tutti" sono ad INGRESSO RIDOTTO. ORARI "Super Mario Galaxy – Il Film": ore 19,30* - 21,15* "...Che Dio perdona a tutti": ore 19,30* - 21,30* *Ridotto 6,00 È possibile a - facebook.com facebook Lanciati all'avventura! Questi due amiibo di #SuperMarioGalaxy + Super Mario Galaxy 2, con Mario e Rosalinda insieme a degli Sfavillotti, sono ora disponibili! x.com