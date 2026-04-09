Nei cinema lecchesi si spazia da Super Mario alla conversione di Pif

Questa settimana nei cinema del Lecchese si può vedere una varietà di film, tra cui il nuovo capitolo di Super Mario Galaxy, che ha riscosso successo al botteghino. Tra le altre programmazioni, c’è anche un film di Pif, noto per aver affrontato temi di attualità e di costume. La programmazione offre quindi diverse scelte per gli appassionati di cinema, con proposte che spaziano tra generi e stili diversi.

Programmazione ricca questa settimana nelle sale cinematografiche del Lecchese. Prosegue in cartellone la proiezione di Super Mario Galaxy, che bene ha fatto finora al botteghino. Fra le prime visioni trova spazio il film di Pif,. che Dio perdona a tutti, come sempre apprezzato dalla critica.La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Nei cinema lecchesi a Pasqua divertimento puro con "Super Mario Galaxy"Il nuovo film con la mascotte Nintendo fuori domenica e a Pasquetta in cinque sale del territorio. Temi più discussi: Nei cinema lecchesi si spazia da Super Mario alla conversione di Pif; Super Mario è un grande successo al Cine Teatro Palladium; UN FILM DI PASQUA PER IL PALLADIUM: SUPER MARIO GALAXY; Nei cinema lecchesi a Pasqua divertimento puro con Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy - Il film al cinema dal 1° aprile col doppiaggio di Claudio SantamariaLeggi su Sky TG24 l'articolo Super Mario Galaxy - Il film al cinema dal 1° aprile col doppiaggio di Claudio Santamaria ... tg24.sky.it Super Mario Galaxy - Il film arriva al cinema: trama, trailer e curiositàArriva al cinema Super Mario Galaxy - Il film, sequel del fortunato film del 2023: scopri quando esce, trama, trailer, doppiatori italiani e curiosità. gazzetta.it Ma in che senso la gente ci vede super Mario sulla Luna !! - facebook.com facebook La Top 10 del 06/4/2026 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 SUPER MARIO €845695 2 THE DRAMA 199396 3 DIO PERDONA... 164682 4 PROJECT HAIL MARY 109440 5 CENA DI CLASSE 74407 6 LO STRANIERO 40705 7 È L'ULTIMA BATTUTA 29269 8 JUMP x.com