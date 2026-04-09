Necessario risolvere i problemi per il servizio di elisoccorso di Parma
La questione del servizio di elisoccorso a Parma è al centro di un confronto tra le autorità regionali e i rappresentanti locali. Si discute di interventi necessari per migliorare le dotazioni, le infrastrutture e le condizioni del personale che opera nel servizio. La giunta regionale ha annunciato di voler intervenire per affrontare le criticità emerse, senza però comunicare dettagli specifici sui piani futuri o sui tempi di intervento.
“Cosa intende fare la giunta regionale su dotazioni, infrastrutture e condizioni del personale dell’elisoccorso di Parma?”.La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, da Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia).Il consigliere, nel rilevare che “recentemente è stata ventilata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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