Necessario risolvere i problemi per il servizio di elisoccorso di Parma

La questione del servizio di elisoccorso a Parma è al centro di un confronto tra le autorità regionali e i rappresentanti locali. Si discute di interventi necessari per migliorare le dotazioni, le infrastrutture e le condizioni del personale che opera nel servizio. La giunta regionale ha annunciato di voler intervenire per affrontare le criticità emerse, senza però comunicare dettagli specifici sui piani futuri o sui tempi di intervento.