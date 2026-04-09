Un'indagine a Siena coinvolge un imputato che ha dichiarato di aver ricevuto un milione e mezzo di euro in contanti all’interno di una saletta di una filiale di una banca locale. La saletta, secondo quanto riferito, sarebbe stata messa a disposizione dopo una telefonata a un’amica di una dipendente della banca, senza la presenza di funzionari al momento della consegna. L’indagine riguarda anche l’acquisto di terreni e il riciclaggio di denaro.

L’imputato «mi consegnò 1 milione e mezzo di euro in contanti mentre eravamo in una saletta interna della filiale Mps di piazza Tolomei a Siena», saletta «che mi fu data in uso dopo una telefonata ad un’amica della banca» e «al momento della consegna non era presente nessun funzionario di Mps». Così la testimonianza a un processo per riciclaggio nella città del Palio della legale rappresentante di una cooperativa di Chiusdino che ad agosto 2007 vendette terreni agricoli e immobili rurali ad un imprenditore della Calabria. La compravendita era per un totale di 5 milioni e mezzo di euro ed è finita sotto la lente della Dia di Firenze e ora è tema di un processo in corte d’assise in corso a Siena di fronte al collegio presieduto dal giudice Simone Spina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 'Ndrangheta, soldi in contanti e terreni: inchiesta a Siena per riciclaggio

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