NBA Thunder primi a Ovest | vittoria sui Clippers e vetta aritmetica

Nella regular season della Western Conference, Oklahoma City si è posizionata al primo posto, grazie a una vittoria sui Clippers che le ha garantito la vetta matematica per il terzo anno consecutivo. La squadra ha concluso la stagione con il miglior record della conference, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i Thunder, che hanno ottenuto la loro vittoria numero 50 su 82 incontri disputati.

Oklahoma City chiude la regular season della Western Conference al comando per il terzo anno consecutivo. Successi anche per Spurs, Nuggets, Cavaliers e Suns. Gli Oklahoma City Thunder conquistano matematicamente il primo posto nella Western Conference al termine della regular season, chiudendo al comando per la terza stagione consecutiva. Decisiva la vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers, sesto successo di fila e 19esimo nelle ultime venti partite. Protagonisti del match Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti e 11 assist, e Chet Holmgren, dominante con 30 punti e 14 rimbalzi. Un rendimento costante che ha permesso ai Thunder di mantenere il vantaggio sui San Antonio Spurs, secondi in classifica nonostante 17 vittorie nelle ultime 19 gare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Siamo matematicamente primi. Il racconto dell’ultima vittoria esterna della regular season sul campo della Nuova Pallacanestro Treviso. Notizia completa al link: https://www.thunderbasket.it/cthunder/po/mostra_news.phpid=501&area=H : TM Sports Photog - facebook.com facebook