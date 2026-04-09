NBA i risultati della notte 9 aprile | vittorie casalinghe per Nuggets e Spurs

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile si sono disputate sette partite della stagione regolare NBA 2025-2026, ormai agli ultimi turni. I Nuggets e gli Spurs hanno ottenuto vittorie in casa, mentre altri incontri hanno visto diverse squadre affrontare le rispettive sfide. Sono stati registrati i risultati completi e i principali marcatori di ogni partita, offrendo un quadro aggiornato sugli esiti delle incontri più recenti nel campionato nordamericano.

Vittoria casalinga degli Orlando Magic (44-36) sui Minnesota Timberwolves (47-33) per 132-120: dopo un primo tempo equilibrato i Magic trovano l’allungo decisivo nella seconda parte di match, con Paolo Banchero che ‘flirta’ con la tripla doppia (20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e 18 punti di Desmond Bane – 33 punti di Terrence Shannon Jr. entrato dalla panchina per i Timberwolves. Rispettano il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (51-29) contro gli Atlanta Hawks (45-35) per 122-116: dopo un secondo quarto da 27-38 di parziale i ‘Cavs’ ribaltano la partita con un 44-20 nella terza frazione resistendo poi alla reazione ospite nel finale, con 22 punti e 9 rimbalzi di Evan Mobley e 31 punti di Donovan Mitchell – 21 punti di James Harden, con 25 punti di Nickeil Alexander-Walker tra le fila degli Hawks. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (9 aprile): vittorie casalinghe per Nuggets e Spurs NBA, i risultati della notte (5 aprile): Jokic trascina i Nuggets, Spurs battuti all’overtime. Vincono gli Heat di FontecchioVa in archivio una notte (anzi, una giornata, vista la sequenza temporale degli eventi) NBA da sole tre partite. NBA, i risultati della notte (23 febbraio): vittorie casalinghe per Thunder e Warriors, i Celtics battono a domicilio i LakersGli Oklahoma City Thunder (44-14) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (36-22) per 121-113 con 20 punti e 10 assist di Cason... Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (9 aprile): vittorie casalinghe per Nuggets e Spurs; Wemby dà spettacolo: 10ª vittoria di fila per gli Spurs. Tatum e Brown fanno volare i Celtics; NBA, Murray guida Denver: 37 punti e 10 triple, contro Utah arriva la 7^ vittoria di fila; Nba: i Knicks passano ad Atlanta, vittorie per Nuggets e Spurs. NBA, i risultati della notte (9 aprile): vittorie casalinghe per Nuggets e Spurs, colpo esterno dei Thunder contro i Clippers. Bene anche Cavaliers e PistonsUn’altra notte da mandare in archivio per la NBA con sette partite andate in scena per una regular season 2025-2026 oramai agli sgoccioli: andiamo a fare ... oasport.it NBA 2026, i risultati della notte (7 aprile). Vittorie di San Antonio e Denver, colpo di OrlandoSono cinque le partite della notte NBA. I Denver Nuggets si prendono la terza posizione nella Western Conference dopo la vittoria al supplementare contro ... oasport.it Mentalità pazzesca! #Nuggets 137 - Trailblazers 132 OT Era una partita persa, e l'abbiamo vinta! Bravissimi a crederci, a non mollare in una gara che più di una volta ci ha mandato segnali per smettere di provarci x.com NUGGETS VEGANI: SONO PIÙ BUONI DI QUELLI COL POLLO! INGREDIENTI 230 g di ceci cotti (peso sgocciolato) 1 spicchio d’aglio Sale q.b. Paprika dolce o pepe di cayenna q.b. Prezzemolo o rosmarino fresco q.b. Acqua q.b. 55 g di far - facebook.com facebook