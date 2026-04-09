Le quotazioni di Antonio Conte come possibile ct della Nazionale sono in forte aumento. Il presidente di una squadra di club ha dichiarato di essere disposto a lasciarlo libero per assumere il ruolo sulla panchina azzurra. La situazione si sta delineando con una crescente attenzione intorno al nome dell’allenatore, che ha già ricevuto riconoscimenti pubblici per le sue capacità. La trattativa tra le parti sembra avviata e in evoluzione.

De Laurentiis ha già detto di essere disposto a liberarlo per la panchina dell’Italia Le quotazioni di Antonio Conte per la panchina della Nazionale sono in grandissima crescita. La candidatura del tecnico salentino, già CT azzurro dal 2014 al 2016, raccoglie consensi pressoché unanimi nel mondo del calcio e affini. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parere favorevole lo ha espresso anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Conte sta facendo uno straordinario lavoro al Napoli, poi sarà lui e il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità – le parole di Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026 – La persona è quella che conosciamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nazionale a Conte, strada spianata: “È un grande allenatore”

Abodi: Ct Nazionale? Conte lavoro straordinario a Napoli, grande allenatore come ce ne sono altri – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli.

Nuovo allenatore Nazionale italiana: Conte sogno impossibile, il preferito è un clamoroso ritornoIl tema del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana torna prepotentemente al centro del dibattito calcistico.

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa della Juventus

Temi più discussi: Nazionale, tutte le strade portano a Conte; Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Conte, c.t. della Nazionale e rimonta scudetto: tutto quello che sappiamo sul futuro dell'allenatore del Napoli; Napoli-Milan, Conte chiede strada ad Allegri per il secondo posto.

Repubblica: Improbabile che Conte chieda di lasciare NapoliAntonio Conte è stato accostato alla Nazionale, ma sembra difficile che possa lasciare Napoli a fine stagione, con ancora un anno di contratto. ilnapolista.it

Antonio Conte nuovo allenatore Nazionale Italiana? | Mi prenderei in considerazione, conosco l’ambienteAntonio Conte si candida al ruolo di futuro Commissario Tecnico della Nazionale al termine della stagione ... ilsussidiario.net

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"È incredibile e ha solo 18 anni. Per la vostra nazionale, diventerà uno dei migliori giocatori della storia". Il tecnico tedesco del Barcellona Hans Flick esalta così Lamine Yamal dopo la sconfitta per 2-0 subita con l'Atletico Madrid nell'andata dei quarti di Cham - facebook.com facebook