Una donna si è trovata impossibilitata a proseguire il viaggio dopo che il navigatore satellitare l'ha condotta su una strada interpoderale nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia. La strada era stata interessata da una frana e risultava interrotta, lasciando l'auto bloccata nel mezzo. L'incidente si è verificato durante un spostamento nella zona rurale, senza feriti o altre conseguenze.

"Tradita" dal navigatore satellitare si è ritrovata su una strada interpoderale nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia, interrotta a causa di una frana rimanendo bloccata con la propria auto. Protagonista della disavventura una donna partita da Lanciano e diretta a Bari, costretta a modificare il proprio percorso a causa delle recenti frane che hanno interessato il Molise e che hanno anche portato all’interruzione di alcuni tratti della autostrada A14, in particolare nella zona di San Salvo, Termoli e Petacciato. Visibilmente scossa ha immediatamente contattato il marito che, dopo aver allertato i Vigili del fuoco, si è recato da Lanciano a Frosolone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Navigatore sbaglia strada: resta bloccata su una via franata nelle campagne del Molise

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