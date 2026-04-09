Navicelli proseguono i lavori per migliorare la navigabilità | affidato il secondo lotto

Il Comune di Pisa ha affidato alla ditta incaricata il secondo lotto di lavori per la manutenzione straordinaria del Canale dei Navicelli. L'intervento riguarda il consolidamento delle sponde e il recupero della funzionalità del canale. I lavori sono stati affidati per conto della Port Authority e rappresentano una fase importante nel miglioramento della navigabilità dell’area. La ripresa delle attività si inserisce in un piano più ampio di interventi sul territorio.

E' stato affidato dal Comune di Pisa, per conto della Port Authority, il secondo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento delle sponde e il recupero funzionale del Canale dei Navicelli. L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione della via d’acqua. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Cedimento FI-Pi-Li, Giani: "Fondamentale il ponte sullo Scolmatore". Uip: "Riattivare la navigabilità dei Navicelli"Il governatore spiega le cause che hanno portato al collasso del ponte nella Darsena Toscana a Livorno. La nautica pisana adesso trema: "Riattivare immediatamente la navigabilità dei Navicelli"Per il distretto della nautica che opera sul Canale dei Navicelli si è aperta un’autentica corsa contro il tempo. Si parla di: Navicelli, proseguono i lavori per migliorare la navigabilità: affidato il secondo lotto. Sponde dei Navicelli, affidato il secondo lottoIl Comune ha affidato, per conto della Port Authority, il secondo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per il ... lanazione.it FiPiLi: al via i lavori urgenti sul Ponte mobile levatoio dei NavicelliA partire dalla mattina di venerdì 27 marzo 2026 sono stati avviati i lavori di ripristino e miglioramento locale del Ponte Mobile Levatoio Navicelli ... gonews.it