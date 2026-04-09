A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori disoccupati che vogliono avviare una nuova impresa dovranno seguire un nuovo schema di pagamento della Naspi. Secondo le nuove regole, il sussidio sarà suddiviso in due parti, con il 70% erogato immediatamente e il restante 30% distribuito successivamente. La modifica riguarda chi desidera trasformare la disoccupazione in un’attività imprenditoriale.

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori che intendono trasformare la propria disoccupazione in un’opportunità imprenditoriale dovranno gestire la propria liquidità attraverso un nuovo schema di erogazione della Naspi. La Legge di Bilancio per l’anno in corso ha infatti modificato le modalità di accreditamento avvia attività autonome o imprese, introducendo un frazionamento dei pagamenti volto a ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche e garantire un monitoraggio più stretto sul mantenimento delle nuove realtà lavorative. Il nuovo meccanismo 7030 e l’impatto sulla pianificazione finanziaria. Le direttive operative recentemente chiarite dall’Inps tramite il messaggio n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naspi per nuove imprese: arriva il nuovo schema 70/30 per i pagamenti

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NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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Ho fatto la domanda di pensione con la Quota 41 insieme a quella di certificazione del diritto il 7 gennaio. Avendo terminato la NASPI il 10 dicembre e avendo superato i tre mesi di finestra mobile, quando mi spetta la liquidazione del primo pagamento - facebook.com facebook

8/4/26.NOTES(S.Criveller).Attenzione alla Naspi furba. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Naspi spetta solo nei casi previsti dalla legge e, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l’accordo, anche se in sede sindacale, con incentivo economi x.com