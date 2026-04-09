Dopo la fine della stagione, si terrà un incontro tra l'allenatore e il presidente in un luogo isolano. La riunione avverrà ad Ischia e si concentrerà sulle strategie future e sulla gestione della panchina. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui temi trattati o sulle decisioni che verranno prese durante l'incontro. La data dell'incontro non è ancora stata ufficializzata.

Sarà Ischia a fare da cornice a un confronto destinato a indirizzare il futuro del Napoli. Al termine della stagione 20252026, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si incontreranno per analizzare l’annata e definire le prossime mosse del club. Come riportato dal Corriere dello Sport, il vertice è fissato subito dopo l’ultima giornata di Serie A, in programma il 24 maggio 2026. Una data speciale per il presidente azzurro, che proprio quel giorno compirà 77 anni: un’occasione che unirà riflessione e celebrazione. Il legame tra De Laurentiis e Conte, solido anche al di fuori del campo, favorirà un confronto diretto e senza tensioni, lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, tutto rimandato a Ischia: summit post stagione tra strategie e panchina

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Conte e De Laurentiis, fissato il summit a Ischia il 24 maggioAntonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per il summit di fine stagione.

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