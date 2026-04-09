Il Napoli sta valutando diverse opzioni nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare la squadra a fine stagione. Il presidente del club ha predisposto un piano alternativo, con fino a cinque nomi che circolano come possibili sostituti. Tra i candidati, Vincenzo Italiano si distingue come uno dei principali, mentre si continua a monitorare la situazione legata all’eventuale incarico in Nazionale. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

De Laurentiis prepara il piano B se Conte dovesse salutare a fine stagione. Vincenzo Italiano guida la lista dei candidati per la panchina del Napoli nel caso Antonio Conte accetti la Nazionale Italiana. Ma non c’è solo il suo nome: ecco cosa trapela. Italiano al Napoli: il primo nome della successione. Il tecnico del Bologna rappresenta la scelta prioritaria della società partenopea. De Laurentiis non intende farsi trovare impreparato e sta già vagliando i profili disponibili sul mercato degli allenatori. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, la dirigenza mantiene un rapporto onesto con Conte ma contemporaneamente studia le alternative concrete per giugno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Italiano se Conte parte? Spuntano fino a cinque nomi! Le novità

Napoli, e se Conte andasse via? Spuntano due nomi sulla lista di De LaurentiisSe Antonio Conte accettasse la chiamata della Nazionale italiana, il Napoli dovrebbe già avere i sostituti pronti.

Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a NapoliSe Antonio Conte dovesse decidere di lasciare Napoli e di mirare a un posto nella Nazionale italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già la...

Temi più discussi: E se Antonio Conte tornasse in Nazionale? De Laurentiis prepara la rivoluzione. Tutti i nomi per la panchina; Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis; De Laurentiis: Conte Ct dell'Italia? Se me lo chiede direi di sì; Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De Laurentiis.

Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a NapoliDe Laurentiis ha già la sua lista di nomi che potrebbero sostituire Conte a Napoli. Tra questi, resta un candidato forte Italiano. ilnapolista.it

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