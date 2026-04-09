Il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà mercoledì 15 aprile alle 20:00 una rappresentazione teatrale intitolata

Il prossimo mercoledì 15 aprile, alle ore 20:00, il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà la messa in scena della commedia Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me. L’iniziativa mira a raccogliere fondi La Tenda attraverso l’intero incasso della serata, un presidio sociale situato nel quartiere della Sanità che garantisce assistenza sanitaria, accoglienza notturna, supporto alle famiglie e ai minori, oltre alla distribuzione di medicinali vive in povertà. Solidarietà e cultura contro l’emarginazione urbana. L’evento nasce dalla volontà di Sole e Solidarietà APS, un’associazione guidata da professionisti operativi in reti sociali consolidate. Il progetto... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il teatro salva la Sanità: spettacolo per aiutare La Tenda

Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00...

Temi più discussi: La salita: Eduardo e il teatro che salva; Secondigliano, lavori ok nuova vita per la piscina: Lo sport salva i giovani; Commenti su: Il Governo approva il credito d’imposta per il gasolio: Coldiretti salva le semine; Lavoratori del 118 in protesta a Napoli: Il contratto Multiservizi non tutela chi salva vite.

Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigiliUn violento rogo divampato nella notte ha distrutto lo storico teatro Sannazaro di Napoli (LE FOTO), inaugurato a metà del 1800, e la prima stima dei danni ammonta a 60-70 milioni di euro. Per i ... tg24.sky.it

Teatro Sannazaro a Napoli: la storia, le decorazioni di Vincenzo Paliotti, il caffè dedicato a Luisa ConteIl Teatro Sannazaro è da sempre uno dei luoghi dello spettacolo più affascinanti di Napoli, un palcoscenico elegante e ricco di storia che nel tempo ha accolto compagnie prestigiose, autori importanti ... dilei.it

Le prime parole di Jasmin Repesa da coach della Guerri Napoli #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

PODCAST - #DiMarzio: " #Rios, c'è il #Napoli. L' #Inter proverà a inserirsi o tenterà di contrastare l' #Atletico per #Ederson" x.com